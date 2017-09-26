В Уфе местный Кулибин больше 40 лет занимается авиационно-техническим творчеством

Вездеход, четырехколесный дельтолет, экзоскелет и лифт без мотора - это только малая часть изобретений, созданных уфимским Кулибиным. Больше 40 лет Анатолий Жуков занимается авиационно-техническим творчеством. На его счету десятки проектов и по многим получены патенты. Специально для своих разработок мужчина построил выставочный комплекс под Уфой.



Проходит по земле, по воде и по снегу. Одним словом - вездеход. На создание такого транспорта Анатолия Жукова подтолкнула сама жизнь.





«Началось с того, что у меня был гидродельталет на поплавках. Но после полетов по воде, подплывая обратно к берегу, приходилось на берег уже товарища звать тащить до прицепа или просто на берег. То есть, одному уже не справиться было. Я думал, как бы мне научиться выезжать на берег и родилась такая идея - поставить вневмоколеса», - вспоминает Анатолий Жуков.



На одно колесо у мужчины ушло около трех квадратных метров лодочной ткани. Вся же разработка заняла у Анатолия целое лето. О потраченном времени и средствах изобретатель ни разу не жалел. Ноу-хау часто использует по назначению. Особенно когда дожди размывают почву, и проехать по бездорожью порой не способен даже дорогой джип. По соседству с вездеходом красуется ещё один уникальный транспорт.





«Это перспективный летательный аппарат кольцелет. Он отличается от других аппаратов тем, что у него имеется отверстие внутри крыла, что позволяет аппарату парашютировать», - уточняет Анатолий Жуков.



Благодаря таким крыльям летательный аппарат не сваливается в штопор, даже если скорость упадет до нуля.



В этом же выставочном комплексе Анатолий Жуков хранит мобильные быстроскладные укрытия. Разбираются и собираются они меньше чем за минуту подобно зонтику. Для каркаса изобретатель использует авиационные трубки. Аналога, по мнению мужчины, пока в мире нет.

На втором этаже мастерской расположилась дача изобретателя. Подниматься по неудобной лестнице приходилось по десять раз в день, поэтому возникла ещё одна идея - придумать лифт-подъемник. Функционирует он без мотора и электричества.



Первое же ноу-хау Анатолий создал еще учась в школе. Тогда он смастерил сани с парусом. Это изобретение буквально запустило будущего разработчика в мир авиационно-технического творчества. А сейчас на его счету десятки проектов и по многим даже получены патенты. Один из таких стоит прямо во дворе дачи.



Это четырехколесный дельтолет. Доработка добавляет лишь 8 кг лишнего веса, зато безопасность увеличивается в разы. Все дело в его устойчивости на взлетно-посадочных режимах, которая достигается благодаря как раз четвертому колесу.



Планы у Анатолия, что называется, наполеоновские. С появлением средств, а требуется как минимум 12 миллионов, он создаст гибридный летательный аппарат с вертикальным взлетом. По задумке, разработка должна совмещать в себе свойства самолета и вертолета. Но финансовые возможности не позволяют реализовать все задумки. Мужчине неоднократно предлагали выгодное сотрудничество из разных стран мира, но Анатолий считает себя патриотом, и хочет приносить пользу на родной земле.





26 сентября