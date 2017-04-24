В Уфе могут расширить свалку в поселке Черкассы

Главную столичную свалку в поселке Черкассы планируют расширять. Сегодня полигон твердых бытовых отходов посетили представители министерств природопользования и экологии, ЖКХ и депутаты Госсобрания-Курултая республики.

7 тысяч кубометров бытовых отходов ежедневно. 200 КамАЗов, которые привозят мусор со всего города сюда, на главную столичную свалку в поселке Черкассы. С каждым годом цифра увеличивается, а старый полигон, которому почти полвека, практически заполнен. В планах властей его расширение и реконструкция.

«Есть проект подготовленный. После прохождения необходимых экспертиз он может быть реализован. Там дополнительно планируется еще 35 гектаров дополнительной площади полигона», - говорит заместитель министра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин.

Проект включает и модернизацию мусоросортировочного комплекса. Сейчас здесь сортируется только 30 процентов отходов. В планах - перерабатывать весь поступающий мусор.

«Будет построен современный полигон с сортировочной линией на 400 тысяч тонн в год. Это позволит все поступающие отходы провести через сортировку и извлекать полезное вторсырье для дальнейшей переработки», - сказал директор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Рамиль Гумеров.

Проблемой утилизации твердых бытовых отходов будут заниматься и народные избранники. В мае в Курултае состоятся парламентские слушания. Цель - совершенствование законодательства, чтобы бизнес был заинтересован в переработке отходов. Предстоит и большая работа с населением.

«Без того, что мы население не воспитаем отдельно собирать мусор, отдельно стекло металл, прочее, мы не добьемся конечной цели - захоронить минимум. Минимум - это порядка 6%. Остальное можно после сортировки сжигать. Мир по такому пути идет», - заключил депутат Госсобрания-Курултая РБ Рашит Хайруллин.

В Уфе работа по селективному сбору отходов уже ведется. В Орджоникидзевском районе устанавливают желтые и зеленые контейнеры для пищевого и непищевого мусора. В будущем они появятся во всем городе, говорят в «Спецавтохозяйстве». Пока сортировка мусора ведется на добровольной основе и зависит от сознательности уфимцев.

24 апреля