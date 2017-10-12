В Уфе можно оформить загранпаспорт, сэкономив время, нервы и деньги

«Раньше для оформления загранпаспорта требовалось много времени - нужно было туда ехать, сидеть в очереди, и потом только заниматься бумажной волокитой, а сейчас это удобно, комфортно, можно делать это не выходя из дома, на портале Госуслуг. При оплате госпошлины через портал Госуслуг предоставляется скидка 30%», - комментирует клиент портала Госуслуги Юлия Янышева.

«Чтобы подать заявление через портал Госуслуг нужно зарегистрироваться на сайте Госпортала. Личность подтвердить в любом подразделении МФЦ, или через почтовое отделение связи или по адресам Гоголя, 47 и Рязанская, 1/1», - говорит заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД по РБ Роза Макаева.

12 октября

У Юлии Янышевой подруга выходит замуж. Это радостное событие должно состояться в Турции. Получив приглашение, девушка начала в срочном порядке заниматься оформлением загранпаспорта. Для этой цели она выбрала современный и довольно популярный на сегодня способ - оформить паспорт через онлайн портал Госуслуги.Воспользоваться порталом Госуслуг Юле посоветовали друзья. Как оказалось, это не только удобно, но еще и выгодно.Юля села с ноутбуком на диван. За 25 минут заполнила заявление, оплатила госпошлину с 30 % скидкой, а через пару дней сходила, чтобы сфотографироваться на будущий паспорт. Таким сервисом, без отрыва от работы, девушка осталась очень довольна. Как уверяют специалисты - это действительно очень продвинутый способ получать услуги различных ведомств посредством интернета.Вот лишь одна цифра - в сравнении с прошлым годом на 30 % увеличилось количество поданных заявлений на оформление заграничныхпаспортов через портал Госуслуг.Со дня на день Юлия получит новенький паспорт на руки и отправится на свадьбу к подруге. Со слов девушки, портал Госуслуг ей очень полюбился и после возвращения из Турции она займется заменой водительского удостоверения.