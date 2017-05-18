В Уфе мужчина обвинил сотрудников охранного предприятия в избиении

По его словам, он пришел в больницу за медицинской помощью, но в итоге оказался задержан группой быстрого реагирования.

Эдуард Зубайдулин редко обращается в медицинские учреждения. Когда появились проблемы со здоровьем, он в первую очередь позвонил в скорую помощь. Выслушав молодого человека, диспетчер неотложки посоветовал обратиться в больницу №8. Но поскольку Эдуард не прикреплен к данному учреждению, в помощи ему отказали - говорит молодой человек.

«Я дождался очереди к хирургу, зашел в кабинет. В кабинете хирург, не посмотрев меня, ничего не сделав. Спросил «Где вы прописаны?» и сказал, езжайте к себе в поликлинику, и вышел из кабинета», - рассказывает Эдуард Зубайдуллин.

Чтобы добиться помощи, Эдуард обратился к администрации больницы. Молодой человек вёл себя довольно эмоционально, и для выяснения ситуации подоспела охрана. Конфликт был исчерпан без применения физической силы, после чего Эдуарда все-таки осмотрели. Но сотрудники охраны, по всей видимости, решившие, что не справятся с молодым человеком самостоятельно, успели вызвать группу быстрого реагирования. И здесь методы оказались совсем другими - утверждает Эдуард.

Для выяснения ситуации мы хотели пообщаться с главным врачом больницы. На входе нас встретил сотрудник охраны. Услышав о целях нашего визита, он пригрозил, что мы сможем лично увидеться с группой быстрого реагирования.

После долгих переговоров, мы все- таки попали в кабинет главного врача. В ходе беседы, руководитель учреждения извинился перед Эдуардом за то, что помощь ему оказали не сразу. Главврач также пояснил, что ответственность за действия охраны больницы несет предприятие «Регион-безопасность». Именно они выиграли тендер на оказание услуг по защите учреждения.

Мы позвонили по номеру, который был указан в договоре больницы с охранным предприятием.

Номер начальника охраны был недоступен. Для получения комментария мы приехали по адресу, который был так же указан в договоре. Пока мы готовились к съемке, к зданию подъехал мужчина на брендированном автомобиле. Ему открыли дверь в офис, но увидев наши камеры, он передумал заходить. После этого на наши звонки по домофону никто не реагировал.

Получить комментарий от компании «Регион-безопасность» нам пока не удалось. Между тем, Эдуард зафиксировал свои побои и написал заявление в полицию. Поэтому разбираться в этом конфликте будут более компетентные органы.

Дамир Вахитов

18 мая