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В Уфе мужчина прогуливался по городу с хищником

В районе Центрального рынка очевидцы запечатлели молодого человека, с которым рядом на поводке вместо собаки был львенок.

 

Видеозапись необычного выгула появилась на видеопортале yotube. На кадрах видно, что прохожие с опаской восприняли встречу с представителем семейства кошачьих. Тем не менее многие старались сфотографировать и снять на видео столь нестандартную ситуацию. "Царь зверей" явно и не был рад такому количеству людей. Он даже пытался проявить свой хищный нрав, но сразу же был усмирен хозяином. Почему прогуливались с опасным зверем в центре города неизвестно.



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