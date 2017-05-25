В Уфе мужчина прогуливался по городу с хищником

В районе Центрального рынка очевидцы запечатлели молодого человека, с которым рядом на поводке вместо собаки был львенок.

Видеозапись необычного выгула появилась на видеопортале yotube. На кадрах видно, что прохожие с опаской восприняли встречу с представителем семейства кошачьих. Тем не менее многие старались сфотографировать и снять на видео столь нестандартную ситуацию. "Царь зверей" явно и не был рад такому количеству людей. Он даже пытался проявить свой хищный нрав, но сразу же был усмирен хозяином. Почему прогуливались с опасным зверем в центре города неизвестно.





25 мая