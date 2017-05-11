В Уфе на дорогах установят 16 дополнительных видеокамер

Безопасность на дорогах - прежде всего. В этом году в Уфе в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" установят 16 дополнительных видеокамер которые будут следить за обстановкой на проезжей части. На это планируется потратить около 80 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.



Камеры появятся на аварийно-опасных участках, но каких именно, пока не сообщается. Они будут фиксировать правонарушения как водителей, так и пешеходов. Кроме того, в рамках реализации этой же программы за счет федеральных и республиканских средств в столице в этом году будет отремонтировано 29 улиц. Также будут установлены пешеходные ограждения, обновят светофоры и дорожные знаки.





12 мая