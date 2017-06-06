В Уфе на Менделеева появился новый арт-объект

Ветряная мельница расположилась на пересечении улиц Менделеева и 50 лет СССР.



Новая скульптура выполнена из дерева. Мельница с крутящимися на ветру крыльями олицетворяет изобилие и плодородие. Название нового арт-объекта "Мельница Достатка". Уфимцы могут просить у него благополучия и финансовой стабильности. Идея создания принадлежит сотрудникам Управления по благоустройству Октябрьского района Уфы. В скором времени, как прокомментировали чиновники, появится еще одна скульптура - "Семья медведей". Она расположится на пересечение Улиц Жукова и Сипайловская.







Дамир Вахитов

7 июня