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В Уфе на Менделеева появился новый арт-объект

В Уфе на Менделеева появился новый арт-объект

Ветряная мельница расположилась на пересечении улиц Менделеева и 50 лет СССР.


Новая скульптура выполнена из дерева. Мельница с крутящимися на ветру крыльями олицетворяет изобилие и плодородие. Название нового арт-объекта "Мельница Достатка". Уфимцы могут просить у него благополучия и финансовой стабильности. Идея создания принадлежит сотрудникам Управления по благоустройству Октябрьского района Уфы. В скором времени, как прокомментировали чиновники, появится еще одна скульптура - "Семья медведей". Она расположится на пересечение Улиц Жукова и Сипайловская.


Дамир Вахитов



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