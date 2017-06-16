В Уфе на озере Долгое продолжаются работы по установке нового моста

Старый не отвечал требованиям безопасности и его демонтировали ровно год назад.

Мост через озеро Долгое - для жителей Нижегородки важное сооружение. Прежний демонтировали из-за небезопасного состояния. Как считают старожилы, вина на самих жителям. Уж слишком неаккуратными и небережливыми они оказались.

«Его ломают. Не просто рабочие. Мужики приходят, и купаться и побаловаться здесь. В аптеку хоть пойти, в поликлинику. Вокруг ходить, как мне вот. 100 метров пройти 200 мне уже тяжело. А вот здесь вот я сократил и вот уже на месте. Мост надо», - рассказывает местный житель Виктор Владимиров.

Однако решение проблемы есть. Благодаря программе поддержки местных инициатив, в рамках которой финансирование выделяется из двух бюджетов - республиканского и городского, а также 5% расходов компенсируют сами горожане. Проект уже одобрили в районной Администрации.

После того, как все необходимые процедуры состоялись, началось строительство моста.

«Есть программа местных инициатив. Граждане поучаствовали в ней. Своим 5-процентным участием. Остальное город и республика внесли. Был проведен конкурс по отбору подрядной организации. Мост отпрессован, сменили настил, новые пантоны. Спущен на воду, вот сейчас мы видим завершающую стадию монтажа», - говорит начальник Отдела УЖКХИС по Ленинскому району Уфы Евгений Белов.

Чаще всего по мосту ходят школьники. В обход - когда сооружение демонтировали - дорога увеличивалась на полтора километра. Сейчас неудобства будут позади. Мост круглогодичный, так что в любую погоду добраться до дома можно будет по короткому пути.

Несмотря на то, что понтонная конструкция спущена на воду, передвижение по мосту остается не безопасным. Продолжается установка водных трапов, а также благоустройство пирсов. Работы будут завершены через неделю и уже тогда, жители уфимской Нижегородки с легкостью смогут совершить переправу озера Долгое с одного берега на другой.

Даммир Вахитов

16 июня