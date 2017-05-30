В Уфе на Проспекте Октября идет капитальный ремонт дороги

Без ям, ухабов и колеи. На Проспекте Октября идет капитальный ремонт дороги. Спецтехника срезает старый асфальт и выравнивает поверхность, а дорожники готовят его к укладке. Кстати, уложат его, только, на сухие участки и в теплую погоду. Но самое главное - по новой технологии.

Этот участок дороги на Проспекте Октября вблизи улицы Шафиева уже получил дурную славу из-за многочисленных аварий. За последние 5 месяцев здесь пострадали десятки водителей. На кадрах видно, что машины вертятся как детская юла, то и дело, уходя в неуправляемый занос.

Теперь с келейностью будет покончено, говорят дорожники.

Метр за метром специальная техника буквально выгрызает старый асфальт, оставляя после себя только ровную поверхность. «Фрезе» не страшен ни холод, ни дождь - она работает в любую погоду.

«Погодные условия сами видите, мы работаем, это не асфальт уложить, срезаем, а чем влаги больше, тем лучше нам, потому что она не так греется, в смысле барабан который режет, не так нагревается», - говорит дорожный рабочий Александр Выраженкин.

10 человек и 8 единиц техники работают в круглосуточном режиме. Глубина среза - 12 сантиметров асфальта, чтобы в дальнейшем уложить 2 слоя нового полотна.

Все что остается после дорожной фрезы - это вот такая крошка из срезанного асфальта. Ее кстати дорожные рабочие не утилизируют, она тоже идет в дело. При помощи нее будут укреплять обочины дорог. В этой роли она хорошо себя показала.

Использовать такое холодное фрезерование будут практически на всех участках дорог, которые будут ремонтировать. В этом году их 29, общей площадью более миллиона квадратных метров.

«Это одна из наших основных артерий соединяющих Южную и Северную часть города, здесь более усиленные конструкции предусмотрены, именно устройство нижних слоев, толщиной 5-6 сантиметров и устройство верхнего слоя толщиной 5 сантиметров», - сказал заместитель начальника Управления по строительству и ремонту дорог Администрации Уфы Ильнур Идиятуллин.

«Впервые мы такое делаем масштабное в городе Уфа диапазон перепада температур 110-120 градусов, часто нам говорят вот, а почему в Арабских Эмиратах или там еще где-то асфальт не плавится, извините, они работают в режиме от нуля до 70 градусов, у них асфальт делается, тут диапазон перепада 70 градусов», - заключил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Новое дорожное полотно будет с применение полимербитума и изверженных пород.

Как говорят сами рабочие, дороги по такой технологии станут как в Европе. На таком асфальте не должна образовываться колея, да и срок службы по расчетам вдвое больше обычного.

30 мая