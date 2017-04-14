В Уфе на улице Сельская Богородская произошло массовое ДТП с участием бензовоза «Сканиа» и внедорожника. Фото в сети опубликовали подписчики группы БашДТП.





По предварительным данным, водитель внедорожника «Гранд Чероки» выезжая с прилегающей территории не уступил дорогу бензовозу и столкнулся с ним. От удара большегруз протаранил стоящий рядом «КамАЗ». От сильного удара была повреждена цистерна, из которой на проезжую часть вылился бензин. Прибывшие огнеборцы залили топливо пеной. Информации о пострадавших нет.

Еще одно ДТП произошло на пересечении улиц Ахметова и Летчиков. «ВАЗ» 99-ой модели двигаясь на высокой скорости, столкнулся с «Ладой Приорой». В результате столкновения отечественную легковушку занесло на фонарный столб. Водитель девяносто девятой госпитализирован с тяжелыми травмами. Владелец «Приоры» не пострадал.





14 апреля