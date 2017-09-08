В Уфе на улице Степана Кувыкина произошел пожар

Открытым пламенем горел строительный вагончик, в котором жили рабочие. Видео с места ЧП прислали очевидцы в нашу официальную группу в социальной сети ВКонтакте.





По словам свидетелей происшествия, рабочие занимались обшивкой дома по улице Кувыкина. В вагончике они переодевались, готовили еду, а, возможно, даже и жили. Скорее всего, причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Ликвидировать ЧП прибыло две единицы техники и шесть человек личного состава. Известно, что вагончик сгорел дотла. Сами рабочие остались живы.

В главном управлении МЧС по Башкортостану призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности и в случае ЧП звонить по телефону 01 - с городского и 101 - с мобильного.





видео с ВК, пользователь: Инна Фаткуллина

11 сентября