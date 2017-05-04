В Уфе набирает популярность услуга по аренде автомобилей

Возможность брать в пользование машину, только по мере надобности, привлекает многих горожан. Но, как и в любом новом сервисе, возникают свои подводные камни.

Флюр Хузиев собственного автомобиля не имеет. Когда появилась необходимость в транспорте, он решил взять его в аренду. Выбрав себе 4 колесного спутника на несколько дней, водитель подписал договор с неограниченным сроком действия. И первые трудности, утверждает Флюр, начались именно с этого документа.

«Договор подписал, когда подписывал, сказали, что мой экземпляр договора через 2 дня вернут, якобы на подписании директора. Через 2 дня договор не дали под разными предлогами то сотрудница болеет, то мы не знаем, то все еще на подписании», - рассказывает Флюр Хузиев.

Когда автомобиль стал не нужен, Флюр, как и положено, написал заявление о расторжении договора. Но в офисе компании молодому человеку сказали, что расторжение невозможно вплоть до 11 мая.

«В случае расторжения договора нужно их предупредить за 3 дня. За 3 дня я их предупредил , о том что хочу расторгнуть с ними договор , 3 дня прошло они машину забирать не собираются и договор расторгать не собираются», - продолжает Флюр Хузиев.

По факту, теперь арендатору автомобиля вместо предполагаемой недели использования платить придется за 20 дней. А за эти деньги можно купить бюджетный подержанный автомобиль. Для выяснения ситуации мы обратились в офис компании, выдавшей машину в аренду.

«Сейчас, мы на данный момент машину у него приняли. У него была задолженность по оплате арендной платы. Поэтому он не мог сдать с долгами этот автомобиль. Он написал заявление за 3 дня, но эти заявления рассматриваются только в том случае, до истечения срока договора, если у него нет задолженности по аренде. В таком случае автомобиль принимается без всяких проблем», - пояснил юрист компании по прокату автомобилей Алексей.

Похоже, вопросы в этой истории могут возникнуть ко всем участникам. Если, как утверждает Флюр, в компании ему так и не выдали его экземпляр договора, - то в чём причины? Кроме того, насколько внимательно читал договор сам водитель - этот вопрос также остаётся открытым.

Дамир Вахитов

4 мая