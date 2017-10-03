В Уфе начал работу ежегодный форум "50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста"

Бесплатные медицинские обследования, ярмарка вакансий, мастер-классы.

4 октября

В течение трех дней для посетителей запланировано более 40 просветительских мероприятий. К примеру, лекции на тему: "Как справляться со стрессом", "Как сохранить молодость", "Школа долгожителя". Любители активного досуга смогут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, садоводству, скандинавской ходьбе, йоге, бальным танцам. Также работают передвижные медицинские модули, в которых можно пройти диагностику у специалистов или стать донором.