В Уфе начал свою работу второй Международный конгресс помогающих профессий

Психотерапевты, психиатры, неврологи и наркологи обсуждают вопросы укрепления душевного здоровья населения.

С каждым годом жители мегаполисов все больше подвержены стрессам и депрессивным состояниям. По словам психотерапевтов, уже к 2025 году в мире будет наблюдаться пандемия психических расстройств. В связи с этой тенденцией увеличивается и количество болезней появляющихся, как принято говорить, "на нервной почве".





«В принципе ведь даже фурункул - это психосоматическое заболевание. Есть узкий круг психосоматических болезней есть широкий. Вот у онкологических больных например. У онкологических заболеваний у пациентов в 50 и более процентов случаев развивается депрессивная симптоматика», - говорит председатель правления Санкт-Петербургского общества психотерапевтов Владимир Курпатов.



Чтобы решить сложившуюся проблему, в первую очередь необходимо полное взаимодействие узких специалистов в сфере психотерапии. Именно поэтому в Уфе проходит второй международный конгресс помогающих профессий.





«Несколько лет назад у моих коллег возникла идея объединить всех специалистов, которые занимаются проблемами психического здоровья. Для того чтобы выработать общую стратегию по оказанию помощи различным категориям населения , страдающим не только психическими, но и психосоматическими заболеваниями», - комментирует президент Российского общества психиатров Николай Незнанов.



Площадкой для такого форума Уфа выбрана не случайно. Уже второй год Республиканский клинический психотерапевтический центр является лучшим в России.





«Один из самых уникальных центров, где продумана вот эта вся система этапности терапии и профессионального взаимоотношения между психотерапевтами, психиатрами и психологами. Так что Уфа стала передовым таким центром. Если раньше были центры Москва и Петербург, то мы признаем что в некоторых регионах вовлекаются более успешные модели», - рассказывает главный психиатр Москвы Борис Цыганков.



На форуме обсуждают, как предотвратить депрессивные состояния, снизить случаи суицида и повысить уровень лечения психосоматических заболеваний. Участники конгресса считают, что каждый человек должен уделять своему эмоциональному состоянию должное внимание.





«Что делать? Заниматься саморегуляцией. Есть разные методы саморегуляции. Заниматься саморегуляцией и заботиться о своем психическом состоянии, так как мы заботимся о физическом», - заявил Виктор Макаров.



Главная задача форума - найти пусть к сердцу людей. И сделать посещение специалистов души и нормой жизни. Чтобы человек не скрывал свои эмоции внутри. Ведь справиться в одиночку порой бывает трудно.



Дамир Вахитов

21 сентября