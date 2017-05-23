В Уфе начала работать «Экологическая карта города»

Уфимцы смогут отмечать на ней несанкционированные свалки. О новом проекте рассказал сегодня глава столичной Администрации Ирек Ялалов.

Стихийных свалок в Уфе становится все больше. Уфимцы жалуются на мусор в частном секторе, лесопарковой зоне, гаражных кооперативах. И хоть, как отметил глава столичной Администрации Ирек Ялалов, городские службы расчищают эти свалки, они появляются снова. Поэтому в Уфе был создана «Экологическая карта города», где уфимцы смогут отмечать места скопления мусора.

«Сейчас на карте уже нанесены 28 свалок, о которых сообщили активные жители, некоторые заявки исполнены. Будем совместно бороться с нарушителями, разъяснять правила вывоза мусора жителям, садоводам, наказывать нерадивых руководителей и жителей, загрязняющих город», - говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Еще одной темой оперативного совещания стали грядущие праздничные мероприятия. Линейки, посвященные последнему звонку, состоятся 25 мая, а выпускные вечера - 27 июня. Начальник Управления образования Администрации города Елена Хаффазова рассказал о том, как будет обеспечиваться безопасность в эти дни.

«24 мая, за день до проведения последнего звонка, пройдут комплексные обследования образовательных учреждений с применением технических средств и привлечением кинологической службы, организуется круглосуточное дежурство работников полиции. В день проведения выпускных вечеров, 27 июня, также организуется дежурство работников правоохранительных органов», - сказала начальник Управления образования Администрации Уфы Елена Хаффазова.

Также было отмечено, что в день Последнего звонка на территории республики будет запрещена розничная продажа алкогольных напитков. Ирек Ялалов поручил ответственным службам взять под особый контроль береговые зоны, набережные, мосты, и большое внимание уделить в этот день безопасности дорожного движения.

23 мая