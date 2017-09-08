В Уфе началась масштабная реконструкция парка «Кашкадан»

В Уфе работает проект "Формирование современной городской среды". С недавнего времени в рамках программы началась масштабная реконструкция парка "Кашкадан". Что ждет жителей Сипайлово в единственном парке микрорайона после обновления, в нашем следующем видеоматериале.

Парк «Кашкадан» - излюбленное место отдыха жителей Сипайлово. Здесь созданы комфортные условия для тех, кто решил просто прогуляться и для тех, кто пришел сюда на пробежку или заниматься спортом.



Сейчас в парке идет реконструкция. Работы ведутся в рамках реализации в Уфе федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Преобразование парка будет проходить в несколько этапов. Пока ведутся работы по благоустройству центральной части парка.





«В данное время идет демонтаж старого асфальтового покрытия, идет демонтаж сооружений, которые попали под реконструкцию, опор освещения. Это все те работы, которые позволят в ближайшее время приступить уже к укладке инженерных сетей. Для того, чтобы можно было продолжить реконструкцию парка», - говорит Директор парка "Кашкадан" Евгений Дубницкий.



В планах руководства парка - увеличение количества урн, скамеек и арт-объектов. Здесь стараются прислушиваться к мнению и пожеланиям местных жителей.





«По поводу реконструкции хотелось бы асфальт поровнее, потому что когда на роликах катаешься - чувствуется. И побольше урн, а так в принципе все хорошо. Мне нравится», - комментирует Наиль Камалов.



Во время реконструкции часть парка останется доступной для отдыха горожан. Работы рассчитаны до 2020 года. Но уже в 2019 обновленные спортивные площадки «Кашкадана» примут у себя Детские летние игры.



Дамир Вахитов

8 сентября