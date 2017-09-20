В Уфе начались осенние субботники

Первая осенняя уборка в столице прошла на Набережной реки Уфа, близ пляжа "Сипайловский Сочи". Это - лишь часть акции "Чистая Республика", которая избавит регион от большинства несанкционированных свалок.

Более 300 человек собрались на набережной реки Уфа для того чтобы очистить берег от мусора. В уборке приняли участие активисты ОНФ и партии "Единая Россия" депутаты города и все неравнодушные жители. Старт работам экологического десанта дал Председатель Госсобрания - Курултая РБ Константин Толкачев.





«Мы живем в Башкортостане. Это наш дом, а в доме должно быть чисто, уютно, должны быть созданы все условия для нормальной жизнедеятельности», - подчеркнул он.

Жители микрорайона Сипайлово часто проводят на берегу реки пикники. К сожалению, после таких посиделок на земле остается настоящий бардак. Многие активисты считают, что чисто не там где убирают, а там где не мусорят.



В ходе уборки активисты собрали более 230 мешков мусора. Массовый субботник стал первым в акции «Чистая республика». С 23 сентября аналогичные экологические мероприятия пройдут по всей республике.



Организаторы сообщили, что это не разовое мероприятие. Уже 22 сентября все неравнодушные жители Уфы смогут присоединиться к экологическому десанту в Ленинском районе.







Дамир Вахитов

20 сентября