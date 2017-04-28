В Уфе начался сезон фонтанов

Торжественный запуск объектов состоялся в канун первомайских праздников.

Крупнейший и, наверное, самый красивый в Уфе фонтан – «Семь девушек». Композиция находится в Театральном сквере. Понаблюдать за открытием сезона фонтанов сюда пришли сотни горожан.

Ирек Ялалов, который принял участие в запуске фонтанов отметил, что в Уфе начинается сезон благоустройства.

«В этом году мы с вами приведем в порядок почти 30 улиц. Заново их заасфальтируем, благоустроим, выполним тротуарную сеть, мы серьезно приступим к реконструкции парка культуры и отдыха «Кашкадан». А вообще более половины работ будет выполняться в северной части города: в Орджоникидзевском и Калининском районах, которые мы в последние годы уделяем, не столько много времени и сил, как южной части города», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.