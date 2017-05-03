В Уфе начинается сезон капитального ремонта домов

Прошедшую зиму жильцы дома по адресу: улица Сагита Агиша, 14/1 прожили как будто в холодильнике. И не потому, что нет отопления. Здание требовало срочного ремонта.





«Зимой было очень холодно. Был случай, что во время косметического ремонта в 197 квартире были сквозные щели в 2 сантиметра. Замазывали их как могли. Швы тоже были в плохом состоянии, то есть, сырость и холод во всех подъездах», - жалуется председатель многоквартирного дома Александр Лапшин.

С 1 апреля этот дом попал в программу капитального ремонта фасада с применением энергоэффективных материалов. Теперь в доме должно стать теплее, и сумма счетов за отопление должна уменьшиться. На данный момент работы по реставрации многоквартирного дома идут полным ходом. Подрядчик потратил на реставрацию четверти здания чуть больше месяца. Полностью утепленным оно будет в конце июля. И тогда местные жильцы не будут бояться наступления холодов. Аналогичные работы были проведены и других домах.





«В рамках выполнения работ по капитальному ремонту в прошлом году было отремонтирована система отопления. Наряду с полной заменой трубопроводов был заменен узел смешения, так называемый «элеваторный узел», установлено балансировочное оборудование на стояках. Применение данных решений позволило повысить качество подачи теплоносителя и получить экономию для жильцов», - говорит представитель компании подрядчика Кирилл Стефанов.

В 2017 году только в столице республики будет отремонтировано 410 многоквартирных домов. В 54 из них работы уже завершены: отреставрированы крыши, проведена замена элементов электро- и водоснабжения, водоотведения. Во многих областях применены новые технологии, которые помогут снизить потери тепла, и снизить коммунальные расходы.







Рафаэль Хакимов

3 мая