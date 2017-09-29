В Уфе наградили передовиков труда

Лучших в своем деле чествовали сегодня в Администрации главы Башкортостана. Грамоты, медали и знаки отличия получили более 60 жителей региона.

«Столько лет отдано заводу, с душой ходить на работу, мы там очень много времени проводим. Тем более с хорошим коллективом вдвойне приятно», - говорит контролер станочных и слесарных работ УМПО Ольга Гильманова.

29 сентября

Ольга Гильманова проработала на Уфимском моторостроительном объединении почти сорок лет. Сегодня утро вместо привычной рабочей одежды она надела праздничный наряд. Женщина в списке награждаемых правительственной наградой за самоотверженный труд.О своей работе Ольга Николаевна говорит с любовью. Благодаря дружному коллективу, работать на заводе намного легче, признается женщина.Высокой награды удостоен и сотрудник Уфимского научного центра Российской академии наук. Олег Скалдин на протяжении более 40 лет работает над изучением свойств жидких кристаллов. На его счету более 120 научных трудов.В промышленно-развитом регионе не стоит забывать и о здоровье. Доктор медицинских наук Людмила Овсянникова исследует влияние загрязнения окружающей среды на человека и методы лечения многих серьезных заболеваний. За весомый вклад в изучение этого вопроса Людмила Борисовна удостоена звания "Заслуженный врач республики Башкортостан".За самоотверженный труд, вклад в науку, образование, культуру, здравоохранение и промышленность были отмечены еще около 60 жителей Башкортостана. Это учителя, врачи, научные сотрудники и представители рабочих профессий. Благодаря таким передовикам наша республика является одним из ведущих индустриально-развитых регионов страны.