Прямая линия с главой Администрации города Уфы Иреком Ишмухаметовичем Ялаловым
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В Уфе насмерть сбили мужчину

В Уфе насмерть сбили мужчину, который находился на остановке общественного транспорта. Как это произошло сейчас выясняют эксперты.

По предварительной информации, примерно в половине шестого вечера водитель маршрутки № 252 отъезжал от остановки, расположенной возле дома № 5 по улице Амантая и совершил наезд на пешехода. По словам очевидцев, мужчина поскользнулся и угодил под колеса автобуса.

Водитель Искандер Муратов утверждает, что услышал в какой-то момент только стук.
На место выехали сотрудники ГИБДД и следователи. Причины и обстоятельства аварии выясняются.



Автор: Эрика Нажимова
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости