В Уфе насмерть сбили мужчину, который находился на остановке общественного транспорта. Как это произошло сейчас выясняют эксперты.
По предварительной информации, примерно в половине шестого вечера водитель маршрутки № 252 отъезжал от остановки, расположенной возле дома № 5 по улице Амантая и совершил наезд на пешехода. По словам очевидцев, мужчина поскользнулся и угодил под колеса автобуса.
Водитель Искандер Муратов утверждает, что услышал в какой-то момент только стук.
На место выехали сотрудники ГИБДД и следователи. Причины и обстоятельства аварии выясняются.