В Уфе насмерть сбили мужчину, который находился на остановке общественного транспорта. Как это произошло сейчас выясняют эксперты.

По предварительной информации, примерно в половине шестого вечера водитель маршрутки № 252 отъезжал от остановки, расположенной возле дома № 5 по улице Амантая и совершил наезд на пешехода. По словам очевидцев, мужчина поскользнулся и угодил под колеса автобуса.



Водитель Искандер Муратов утверждает, что услышал в какой-то момент только стук.

На место выехали сотрудники ГИБДД и следователи. Причины и обстоятельства аварии выясняются.





14 февраля