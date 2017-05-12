В Уфе не останавливается череда субботников

Убрали мусор, помыли пешеходные дорожки, посадили цветы и деревья. В столице прошла санитарная пятница. Экологическую акцию организовали наши коллеги — журналисты. Вызволять город из мусорного плена и благоустраивать территорию вышли почти все сотрудники одной из уфимских газет.

Журналист Екатерина Маркова вместе с детьми, вместо обычной прогулки, решила провести время с тройной пользой: пообщаться с коллегами, помочь природе и на собственном примере показать детям урок воспитания.

«Я сейчас нахожусь в декретном отпуске, но продолжаю работать и очень соскучилась по своему коллективу. Он у нас очень дружный. И решила тоже со своими ребятами поддержать акцию. Ведь лучший урок воспитания мы показываем своим примером», - говорит журналист газеты «Уфимские ведомости» Екатерина Маркова.

В будний день 30 журналистов встретились в непривычной для себя обстановке. Вместо офиса - аллея Бульвара Молодежи, вместо ручек и блокнотов - перчатки и мусорные мешки.

«Сегодня очень полезно было выйти и освежить, так сказать, свои эмоции, свои ощущения и принять непосредственно участие в субботнике. Что-то сделать для своего города не только пером, но и трудовым энтузиазмом», - рассказывает журналист газеты «Уфимские ведомости» Светлана Янова.

На помощь журналистам пришли школьники. Общими силами с аллеи Бульвара Молодежи они вынесли 50 мешков мусора. Место для субботника активисты выбирали самостоятельно.

«Пока эта территория не попала в зону реконструкции в программу городскую, поэтому нет возможности поменять асфальтовое покрытие, установить современные светильники. На самом деле федеральная программа позволяет всем неравнодушным обустроить свои дворы. Поэтому я призываю уфимцев подключиться к этой замечательной инициативе и использовать все ресурсы для того, чтобы обиходить наш город», - высказала свою позицию главный редактор газеты «Уфимские ведомости», журнала «Уфа» Галина Ишмухаметова.

Журналисты планируют разбить здесь клумбу и посадить 50 пирамидальных тополей. С двумя сотнями цветов активистам помогло предприятие « Горзеленхоз», а деревья подарили в городском управлении коммунального хозяйства.

«На сегодняшний день жители района очень активно принимают участие во всех субботниках. За санитарный месячник у нас приняло более 45 тысяч человек. Они выходили по собственной инициативе. Единственное, мы всегда предоставляем участки, то есть, рекомендуем участки, где можно убрать», - заключила начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Октябрьского района Уфы Рина Юсупова.



Несколько часов работы, и территория преображается прямо на глазах. Активисты призывают уфимцев не оставаться в стороне, и присоединяться к экологическим акциям. Ведь даже незначительная помощь природе может сделать город ещё чище и опрятнее.

Гульнара Ситдикова

12 мая