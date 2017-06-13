В Уфе неизвестные подожгли машину

На улице Губайдуллина подожгли автомобиль. Видео с места происшествия прислали к нам в редакцию очевидцы.



От огня серьезно пострадала иномарка «Хендай». Ущерб мог бы быть больше, если бы не грамотные действия неравнодушных уфимцев. На кадрах видно, что проезжающие мимо автолюбители поспешили на помощь и потушили пожар до прибытия огнеборцев. По словам очевидцев, поджог совершили двое неизвестных.





«Вчера вечером по улице Губайдуллина, 21 двое неизвестных парней на белой иномарке подъехали к красной машине марки «Hyuindai». Сначала они около машины ходили крутились, я не придал этому значения. Подумал что машина скорее всего их. Может не могут открыть либо она сломалась. На машине на которой они подъехали горели аварийные сигналы. Они подсели около колес красного автомобиля, что-то делали. Я не понял, что они спускают колеса в этот момент. Дальше я зашел с балкона домой. Через полчаса я вышел на балкон. И увидел что они резко подъехали, облили машину какой-то смесью, подожгли и резко уехали», - вспоминает очевидец происшествия Ильмир Булатов.

14 июня