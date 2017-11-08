В Уфе ночью загорелся автомобиль

Об этом сообщают участники группы БашДТП. Возгорание произошло на улице Кувыкина. По информации МЧС огонь охватил 2 автомобиля.





«По прибытию к месту вызова пожарных подразделений установлено, что открытым огнем горит автомобиль «Митсубиси Оутлэндер». Огнем поврежден рядом стоящий автомобиль «Рено Логан». В тушении от МЧС участвовали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. В 01 час 51 минуту пожар локализован. В 2 часа 10 минут пожар потушен полностью. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», - сообщает начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по РБ Елена Мавлютова.



Между тем, на Горьковском автозаводе изучили обстоятельства возгорания «ГАЗели», которое произошло 3 ноября на остановке Округ Галле. В пресс-службе завода подчеркивают, по итогам расследования выяснилось, что автомобиль 2013 года выпуска не был на обслуживании в сервисной сети «ГАЗа». По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства, возникшая в результате проверки машины не в авторизованном центре и из-за нарушения правил эксплуатации. ГАЗ обращает внимание потребителей на то, что обслуживание техники не в официальных сервисных центрах не обеспечивает надежность и безопасность автомобилей и может быть причиной ДТП или поломок машин.





видео БашДТП

9 ноября