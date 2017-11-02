В Уфе облицовка с фасада дома могла упасть из-за некачественных отделочных материалов

Заместитель председателя государственного комитета по жилищному и строительному надзору Башкортостана проинспектировал дом по улице Российской, 60 где вчера произошло обрушение.

По словам Булата Исмагилова, дом сдан в эксплуатацию в 2015 году. По законодательству здание на гарантийном обслуживании. Застройщик "СтройИнвест-Уфа". В настоящее время устраняются последствия обрушения, будет решаться вопрос о проведении экспертизы выполненных фасадных работ на остальной части. Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору берет ситуацию на контроль.







фото и видео сообщество "БашДТП" "ВКонтакте", пользователь Вера Сандакова

2 ноября