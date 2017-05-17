В Уфе обсудили благоустройство парка имени Ивана Якутова

Благоустройство парка имени Ивана Якутова обсудили сегодня в Уфе. Глава городской Администрации Ирек Ялалов провел выездное оперативное совещание.

Ирек Ялалов отметил, что данная территория должна стать площадкой, прежде всего, комфортной для семей и, особенно для детей и матерей. А значит необходимо позаботиться о безопасности горожан: оградить озеро и местные аттракционы.

«Здесь идет сужение, очень опасное место. Здесь запускайте ограждение. С двух сторон должно быть», - глава Администрации Ирек Ялалов.

Также глава уфимской администрации обратил внимание и на местную архитектуру. По словам Ирека Ялалова, будущие и действующие строения должны иметь стилистику детской направленности. А памятники советского периода необходимо сохранить. Работы по благоустройства парка планируются закончить через 2 года.

«Этот парк, когда создавался исторически, он создавался методом народной стройки, грубо говоря, 100 лет назад. Мы возвращаемся к этой идее. Не все должно строиться за счет денег бюджета. Мы определенную подготовительную работу провели, видите, парк по-другому раскрылся. Основные затратные мероприятия выполнены, сейчас необходимо провести архитектурно-хозяйственные работы, которые позволят парку стать парком»,- заключил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Рафаэль Хакимов

17 мая