В Уфе обсудили межнациональные отношения

Сохранение этнического многообразия, бережное отношение к родным языкам народов республики, миграционная политика. Эти и другие вопросы обсудили сегодня в Уфе на круглом столе, посвященном теме межнациональных отношений в Башкортостане.

20 июня

Обсуждались вопросы реализации стратегии государственной национальной политики России до 2025 года, в частности роль органов местного самоуправления, патриотическое воспитание молодежи, формирование эффективной модели адаптации мигрантов.На встрече отметили, что проводимая в Башкортостане национальная политика приносит свои плоды. По результатам различных исследований, более 80% респондентов сказали, что в регионе межнациональные отношения спокойные или скорее спокойные, чем напряженные. Оценивая отношения между представителями разных народов, жителей в целом устраивает та ситуация, которая сложилась в регионе.Вместе с тем, по результатам социологических исследований, жителей волнует усиление потока миграции из стран ближнего и дальнего зарубежья, которое может негативно сказаться на состоянии межнациональных отношений в регионе. Демографы видят в притоке мигрантов решение проблемы нехватки трудовых ресурсов.