В Уфе обсудили организацию перевозок школьников

75 миллионов рублей выделят на организацию перевозки школьников. Пилотный проект стартовал 1 сентября. О ходе его реализации говорили сегодня в правительстве Башкортостана.

На данный момент в проекте участвует три района республики. 86 школьных автобусов переведены в ведение "Башавтотранса". Подписаны договоры на оказание услуг по перевозке учащихся, предрейсовые и послерейсовые медосмотры. Цель передачи школьных автобусов на аутсорсинг специализированным организациям - повышение эффективности условий перевозок. Контролирующие органы отмечают множество нарушений, допущенных в образовательных учреждениях, при организации перевозок детей.





«На сегодняшний день в проекте участвует три муниципальных района: Иглинский, Уфимский и Учалинский. В целом, реализация проекта демонстрирует свою эффективность. Понимаем, что сейчас обнажен целый пул сложностей, с которыми сталкивались муниципалитеты при обеспечении перевозок. В первую очередь, это отсутствие тахографов, отсутствие документации на борту транспортного средства, необходимость обустройства остановочных пунктов на маршрутах следования перевозки школьников», - говорит председатель Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

23 октября