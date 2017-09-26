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В Уфе обсудили проблемы развития дорожной отрасли

Только одна вторая часть всех дорог России находится в хорошем состоянии. Остальным - требуется ремонт. Проблемы развития дорожной отрасли обсудили на Транспортном форуме, который стартовал в Уфе сегодня.

На Транспортный форум съехались сотни представителей компаний из различных уголков России и зарубежья. У всех одна цель - обсудить вопросы развития отрасли и обменяться опытом. На двух площадках представлена спецтехника, оборудование, разработки IT-технологий, а также новейшие методы, которые используются при укладке асфальта.

По данным Минтранса, сегодня Башкортостан является одним из ведущих регионов страны по развитию транспортной инфраструктуры. Объем финансирования дорожного хозяйства республики из федерального бюджета в этом году составил 16 миллиардов рублей. На эти средства отремонтировано 14 дорог в сельской местности. А по программе "Качественные и безопасные дороги" в Уфе улучшили состояние дорожного полотна порядка 87 улиц.

«Мы выходим на целевой показатель – 55 % дорог по итогам этого года будут соответствовать нормативным показателям. Учитывая тот опыт суровой зимы, который был в прошлом году, мы сейчас ведем работу по формированию 5 мобильных агрегатов по линии Башкиравтодор, которые будут оказывать содействие в той или иной чрезвычайной ситуации», - комментирует председатель госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

Если одни следят за качеством выполнения ремонта, то другие - за сохранностью дорожного полотна. Ежегодно сотрудники весового контроля штрафуют около 500 владельцев транспортных средств, которые перегружают свои автомашины, и тем самым разрушают покрытие.

«Сегодня службой весового контроля по взвешиванию транспортных средств взыскано 147 миллионов рублей, по службе фото видеофиксации - более 300 миллионов рублей», - говорит руководитель ГКУ служба весового контроля РБ Роберт Загидуллин.

Вместе с этим необходимо развивать систему городского общественного транспорта. На выставке представили новый троллейбус местного производства. Среди прочих характеристик, электротранспорт оборудован пандусом для маломобильных граждан.

«Существующая система пассажирского транспорта в городе Уфа фактически исчерпала себя. Перед нам стоит сложная задача, здесь мы работаем совместно с правительством, гострансом по реформированию этой отрасли, перевода современного подвижного состава на современные принципы работы функционирования», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

На прошедшем в Ульяновске госсовете президент России Владимир Путин поставил четкие задачи перед транспортной отраслью - в ближайшие два года обратить особое внимание на качество предоставления транспортных услуг при перевозке людей, а также логистики. Эти и другие вопросы обсудят в Уфе во время круглых столов, заседаний и мастер-классов. Форум завершится 29 сентября.



Автор: Эрика Нажимова
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