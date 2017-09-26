В Уфе обсудили проблемы развития дорожной отрасли

Только одна вторая часть всех дорог России находится в хорошем состоянии. Остальным - требуется ремонт. Проблемы развития дорожной отрасли обсудили на Транспортном форуме, который стартовал в Уфе сегодня.На Транспортный форум съехались сотни представителей компаний из различных уголков России и зарубежья. У всех одна цель - обсудить вопросы развития отрасли и обменяться опытом. На двух площадках представлена спецтехника, оборудование, разработки IT-технологий, а также новейшие методы, которые используются при укладке асфальта.
«Мы выходим на целевой показатель – 55 % дорог по итогам этого года будут соответствовать нормативным показателям. Учитывая тот опыт суровой зимы, который был в прошлом году, мы сейчас ведем работу по формированию 5 мобильных агрегатов по линии Башкиравтодор, которые будут оказывать содействие в той или иной чрезвычайной ситуации», - комментирует председатель госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.
«Сегодня службой весового контроля по взвешиванию транспортных средств взыскано 147 миллионов рублей, по службе фото видеофиксации - более 300 миллионов рублей», - говорит руководитель ГКУ служба весового контроля РБ Роберт Загидуллин.
«Существующая система пассажирского транспорта в городе Уфа фактически исчерпала себя. Перед нам стоит сложная задача, здесь мы работаем совместно с правительством, гострансом по реформированию этой отрасли, перевода современного подвижного состава на современные принципы работы функционирования», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.