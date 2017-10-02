В Уфе обсудили проект реконструкции полигона твердых бытовых отходов

Представители власти, экологи и местные жители высказали свое мнение о необходимости модернизации главной столичной свалки.

Сегодня в стране действует закон, запрещающий складирование несортированных отходы. Проблема свалок остро стоит и в Уфе. На полигоне в Черкассах сейчас перерабатывается только 30 процентов отходов. Остальной мусор просто складывается.





«На сегодняшний день как не было проекта, так и нет. С 50-60 годов складываются отходы, в том числе нефтехимические, и никто не занимался этой свалкой. Сейчас разработали проект, который мы будем обсуждать», - комментирует председатель союза экологов РБ Александр Веселов.



Проект реконструкции старого полигона предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса, который будет перерабатывать весь поступающий мусор. Кроме того, будет установлена геомембрана - полиэтиленовый экран, не позволяющий продуктам разложения попасть в почву и отравить грунтовые воды. Собранные жидкости будут проходить через очистные сооружения и в последующем использоваться в качестве технической воды для нужд полигона.





«Полигон будет реконструироваться на той же площади, которую он занимает с 60 годов прошлого века, на площади 102 ГА сейчас около 40 % этого участка пустует», - говорит директор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Рамиль Гумеров.

В круглом столе принимают участие городские власти, представители Министерства экологии республики, эксперты, парламентарии.





«Данное мероприятие говорит о том, что подготовка полигона проводится открыто, ведется обсуждение, проводятся общественные мероприятия. Каждый может ознакомиться с документацией, привнести свои новации», - рассказывает депутат Госсобрания-Курултая РБ Расуль Усманов.



Участие в работе заседания приняли и жители Черкассов, обеспокоенные нынешним состоянием полигона.





«Мы согласны, чтобы реконструкция была. Будет работать мини-завод по сортировке. Наши жители получат рабочие места. Это очень хорошо. Если свалка останется в таком же состоянии - это будет очень плохо для нас, для наших жителей», - заявила Глава сельского поселения Черкасский сельсовет Уфимского района РБ Рамзия Гараева.



Проект реконструкции ждет экологическая экспертиза. Планируется, что ее проведут до конца года. После этого приступят к выбору подрядчика и строительным работам.







2 октября