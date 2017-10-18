В Уфе обсудили развитие платной медицины в республике

В Уфе 17 октября в отеле Holiday Inn состоялся пресс-завтрак, организованный газетой «Коммерсантъ». Основной темой мероприятия стало обсуждение перспектив частной медицины на 2017-2018 года. Примером выступил весомый игрок рынка – многопрофильный холдинг «ПроМедицина». В качестве ключевых трендов развития эксперты отметили курс на многопрофильность, усиление медицинских услуг и профессионализма врачей.

В пресс-завтраке приняли участие Председатель Совета директоров холдинга «ПроМедицина» Тупицын Илья Борисович, генеральный директор холдинга «ПроМедицина» Погорецкая Светлана Ауфатовна, генеральный директор Клиники аллергологии и педиатрии Ханова Айритта Каримовна, директор сети операционных офисов по Республике Башкортостан АО «Райффайзенбанк» Ванин Евгений Николаевич.

По словам экспертов, в ближайшее время выигрышную позицию займут те игроки, которые смогут предложить наиболее широкий набор услуг. Тогда пациентам не придется обращаться в разные клиники и получать медицинское обслуживание здесь и сейчас.

По словам Председателя Совета директоров холдинга «ПроМедицина» Ильи Тупицына, компания уже начала расширять свои компетенции. Сегодня для желающих получить медицинскую помощь начали работу более 70 новых специалистов. Кроме того, в состав холдинга скоро также войдет и Кардио-неврологический центр.

«Сегодня мы можем наблюдать продолжение долгосрочного тренда на рынке частной медицины – идет консолидация и укрупнение игроков. Наш холдинг не является исключением. Кардио-неврологический центр стал седьмой клиникой в холдинге. Сегодня у нас появились более 70 новых специалистов, и мы сможем оказывать больше услуг. И, безусловно, совместные усилия станут залогом успешности нашей деятельности», – комментирует Илья Тупицын.

Напомним, Кардио-неврологический центр основан в 2007 году, и к текущему моменту уже стал одной из самых авторитетных клиник в своей нише. Эксперты отмечают, что центр заслужил доверие клиентов благодаря профессионализму сотрудников. Основная часть команды – кандидаты и доктора медицинских наук. В состав «ПроМедицина» центр войдет в октябре 2018 года.

В 2018 году еще одним шагом станет открытие нового медицинского центра площадью более 5200 квадратных метров на улице Авроры. По плану для взрослых и маленьких пациентов будут вести прием более 100 врачей, станет доступным целый набор исследований: исследования МРТ, КТ, цифровой рентген и УЗИ. По мнению генерального директора холдинга Светланы Погорецкой, это также позволит решать большинство проблем пациентов комплексно.

«Открытие госпиталя станет еще одним этапом развития компании. На 7 этажах медицинского центра расположатся операционные блоки, стационар для взрослых и детей, будет установлено новое высокотехнологичное диагностическое оборудование, и, конечно, расширен спектр предоставляемых услуг. Таким образом, мы предоставим пациентам возможность комплексного решения большинства проблем со здоровьем, начиная с диагностики и заканчивая терапией и реабилитацией», - говорит эксперт.

В новом медицинском центре предусмотрено отдельное детское отделение. Как отмечает генеральный директор Клиники аллергологии и педиатрии Айритта Ханова, сегодня важно прививать детям культуру здоровья. По ее мнению, для сохранения каждого ребенка важно обеспечивать маленьких пациентов качественной медициной.

«Нет более важной задачи, чем сохранение здоровья детей. Открытие детского отделения позволит жителям Уфы прививать детям культуру здоровья, будет способствовать внедрению новых технологий в педиатрии при сохранении корпоративных стандартов, заложенных Клиникой аллергологии и педиатрии. Здесь, в новом, современном, оборудованном по последней технологии отделении, рябят ждут высококлассные детские специалисты. В детском отделении будут своя поликлиника, регистратура, хирургия. Кабинеты специалистов, процедурные кабинеты и кабинеты физиотерапии будут оснащены всем необходимым для обследования и лечения юных пациентов», - рассказывает Айритта Ханова, генеральный директор Клиники аллергологии и педиатрии.

Эксперт отмечают, что на сегодняшний день качество услуг в сфере здравоохранения в республике становится одним из наиболее важных вопросов. Поэтому важно усиливать корпоративный бренд и предлагать только высококлассную медицину.

Занимая лидирующие позиции на рынке коммерческой медицины Башкортостана, «Профилактическая медицина» усиливает свой корпоративный бренд с целью приведения в соответствие бизнеса холдинга ожиданиям аудитории.

«Выстраивая единую структуру и усиливая взаимодействия с нашими клиниками, корпоративный бренд берет на себя роль главной движущей и направляющей силы в холдинге. Стратегия корпоративного бренда - последовательное позиционирование «ПроМедицины» как уфимского холдинга, играющего значимую роль на рынке платной медицины с клиниками высокого экспертного уровня», - говорит Илья Тупицын.

Как отмечает Светлана Погорецкая, усиление бренда не поменяет подход к лечению пациентов. По ее словам, обслуживание останется все на том же высоком уровне. Новый виток в развитии холдинга лишь позволит использовать более эффективные методы.

«Ребрендинг дает возможность продемонстрировать новый этап развития, улучшение качества услуг, применение новых, еще более эффективных методов. Для пациентов, которые ценят нас и пользуются нашими услугами, подход останется тем же, их ждут только новые возможности», - комментирует Светлана Погорецкая, генеральный директор холдинга «ПроМедицина».

Как рассказали в холдинге, новый бренд будет внедряться постепенно. Клиники под именем «Профилактическая медицина» поменяют свое название и вывески уже в этом году. Переход Кардио-неврологического центра и Клиники аллергологии и педиатрии на единый бренд «ПроМедицина» завершится до октября 2018 г.

Напомним, что холдинг «ПроМедицина» (ММЦ «Профилактическая медицина») основан в 2001 году. Он создавался в рамках республиканской противораковой программы и стал первым лечебным учреждением в Российской Федерации, специализирующимся на профилактике онкологических заболеваний.

Сегодня в состав холдинга входят 7 клиник для взрослых и детей, в том числе Клиника аллергологии и педиатрии, Кардио-неврологический центр, где работает более 283 опытных специалистов.

19 октября