В Уфе обсудили развитие системы электронного образования

Развитие электронного образования в Уфе обсудили сегодня на оперативном совещании в мэрии. О реализации проекта в школах столицы рассказала начальник Управления образования Администрации города Елена Робертовна Хаффазова.





Электронное образование в Уфе начало развитие с 2012 года. На сегодняшний день оно внедрено. Во всех школах имеется высокоскоростной интернет. Это позволяет учителям и обучающимся в процессе обучения использовать любой электронный контент. Также установлен электронный доступ к Вай-фай. Это позволяет обучающимся с любых электронных устройств пользоваться интернетом. Предусматривается вопрос безопасности электронного контента. Во всех школах установлены системы защиты контентной фильтрации. Таким образом дети защищены от противоправных сайтов. Также во всех школах применяются электронные дневники и журналы. В некоторых школах есть доступ к электронному расписанию.

«Начало учебного года показывает, что не все общеобразовательные учреждения проводят целенаправленную работу по своевременному выставлению отметок в электронные дневники и по заполнению домашних заданий. По этому поводу я хотела бы пояснить, что во всех общеобразовательных учреждениях уже действуют и функционируют электронные журналы и дневники. Если они вовремя не заполняются, то, вы, как родители, можете обратиться к классному руководителю, к директору школы. Если вас не услышали на местах, можете обращаться в управление образования. Это зависит только от человеческого фактора. Каждый учитель имеет инструкцию по заполнению электронного дневника», - рассказывает начальник Управления образования Администрации Уфы Елена Хаффазова.

«Сегодня только 3 % от общего количества учебников имеют электронные версии. Это только начало пути, мы начали приобретать электронные учебники. Это не говорит о том, что в будущем электронные версии полностью заменят бумажные. Но есть приказ Министерства образования науки РФ, которые говорит о том, что каждая бумажная версия учебника должна иметь электронную версию. Всем издательствам этот приказ доведен. Только в этом случае учебник может войти в федеральный перечень, т.е. может использоваться в образовательном процессе», - говорит начальник Управления образования Администрации Уфы Елена Хаффазова.

31 октября