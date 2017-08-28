В Уфе обсудили вопрос обеспечения социальным жильем нуждающихся граждан

Сегодня в правительстве состоялось заседание. На повестку дня было вынесено сразу несколько вопросов для обсуждения. Один из актуальных - это обеспечение социальным жильем нуждающихся граждан. Также была принята программа формирования современной городской среды, которая будет реализована до 2022 года.

«С помощью данной программы Концепции предлагают обеспечить максимальное количество наших категорий очередников, туда включено максимальное количество наших категорий, которые стоят на учете, а также участники различных республиканских программ», - говорит исполняющий обязанности председателя Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре Егор Родин.

«Есть просто выкуп, аренда, потихоньку расплачиваться потом можно, маневренный фонд с условием, что это жилье будет строится и муниципалитет будет использовать его для малоимущим, которые имеют право на получение по арендной программе», - комментирует генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства РБ» Григорий Невоструев.

28 августа

Представители власти определились с датами реализации проекта по благоустройству столицы и городов нашей республики. Если все сложиться хорошо, то к 2022 году в большей части многоэтажек будет проведен капитальный ремонт. 82 тысячи семей до 2025 года обзаведутся благодаря поддержке собственным жильем.Под эти цели готовятся площадки. Отбираются типовые проекты. Максимальное количество нуждающихся в своем родном уютном семейном гнездышке - в свое доме - получат эту возможность в ближайшие восемь лет. Поддержка будет оказываться по разным схемам.Фонд развития жилищного строительства Башкортостана определен оператором этой программы. В данный момент запущен процесс сбора средств. В дальнейшем они будут использоваться для строительства социального жилья.