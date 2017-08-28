В Уфе обсудили вопрос обеспечения социальным жильем нуждающихся граждан

Сегодня в правительстве состоялось заседание. На повестку дня было вынесено сразу несколько вопросов для обсуждения. Один из актуальных - это обеспечение социальным жильем нуждающихся граждан. Также была принята программа формирования современной городской среды, которая будет реализована до 2022 года.Представители власти определились с датами реализации проекта по благоустройству столицы и городов нашей республики. Если все сложиться хорошо, то к 2022 году в большей части многоэтажек будет проведен капитальный ремонт. 82 тысячи семей до 2025 года обзаведутся благодаря поддержке собственным жильем.
«С помощью данной программы Концепции предлагают обеспечить максимальное количество наших категорий очередников, туда включено максимальное количество наших категорий, которые стоят на учете, а также участники различных республиканских программ», - говорит исполняющий обязанности председателя Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре Егор Родин.
«Есть просто выкуп, аренда, потихоньку расплачиваться потом можно, маневренный фонд с условием, что это жилье будет строится и муниципалитет будет использовать его для малоимущим, которые имеют право на получение по арендной программе», - комментирует генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства РБ» Григорий Невоструев.