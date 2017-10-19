В Уфе обсудили вопросы экологии

Вопросы экологии обсудили в Доме Госсобрания-Курултая на Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы государственной экологической политики". Законодатели совместно со студентами и профессорами обозначили самые важные векторы направления в этой сфере.

Гости конференции приняли участие в девяти тематических секциях. Депутаты и студенты обсудили такие вопросы, как правовая политика государства в современном мире, конституционные основы государственной экологической политики и многое другое. Собравшиеся отметили важность участия научного сообщества в законотворчестве в сфере экологии.





«Говоря об экологии, в первую очередь на ум приходят не только образовательные процессы, но и промышленность. И как сделать так, чтобы на научном уровне обосновать промышленность, что они должны быть экологичными, думать о здоровье людей, это прежде всего, конечно же, наука», - говорит депутат Госсобрания-Курултая РБ Руфина Шагапова.





«Здесь на самом деле два важных аспекта. Перове - это не без участия стороны власти, второй момент - активное участие молодежи», - комментирует студент 3 курса Института права БГУ Ильнур Салимгареев.



2017 год объявлен в стране и республике Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Помимо базовых, в республике принят целый блок подзаконодательных актов. В их числе нормы по охране отдельных природных объектов. В регионе треть всех вредных выбросов приходится на Уфу. В связи с этим в городе проводится планомерная работа по улучшению экологической ситуации.





«На сегодняшний день после строительства четвертого блока очистных сооружений мощностью до 500 тысяч куб. в сутки мы прекратили сброс неочищенных стоков в реку Белая. Это важное достижение, значительно улучшилась экологическая ситуация в реке Белая. Мы потратили более 6 миллиардов рублей на эту программу», - сообщает Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.





19 октября