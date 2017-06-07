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В Уфе обсуждают темы экологии

В Уфе обсуждают темы экологии

Сегодня, в рамках Международного экологического форума, который открылся в Уфе накануне, прошла дискуссия на тему "Экоразвитие городов. Взгляд в будущее".


В ходе встречи участники обсудили насущные проблемы экологии. За последние годы в Уфе проведены масштабные работы по охране окружающей среды. Благоустроены парки и рекреационные зоны. По словам представителей Администрации Уфы, столица - один из самых экологически чистых городов России. И одной из первых в стране в башкирской столице стали придерживаться концепции "Город-Парк".

«Развитие нашего города признано, как на республиканском уровне, так и на федеральном, как экологически ориентированное. Уже не первый год Уфа не выходит из рейтинга самых чистых городов России. Сейчас мы занимаем почетное 6 место, среди городов Российской федерации участвовавших в рейтинге Министерства природы РФ. В нем участвовало 97 городов России, и Уфа признана лучшей в части организации работ по охране окружающей среды», - отметила главный специалист отдела экологии и охраны окружающей среды УЖОГ Администрации Уфы Юлия Косарева.

Тем не менее, выбросы от автомобильного транспорта и промышленных предприятий по-прежнему одни из главных основных проблем в экологии столицы. В ближайшие годы работа служб города будет направлена на устранение этого недостатка, сообщил главный эколог Уфы.

«Сегодня я рассказываю на форуме о том, какие мероприятия проводит администрация Уфы для снижения негативной нагрузки от автотранспорта. В первую очередь город видит для себе решение данного вопроса в совершенствовании транспортной инфраструктуры и в совершенствовании организации дорожного движения», - уточнила главный специалист отдела экологии и охраны окружающей среды УЖОГ Администрации Уфы Юлия Косарева.

 

Дамир Вахитов



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