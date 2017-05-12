В Уфе объявили войну ямам во дворах

Общими усилиями жилищных и коммунальных служб приводятся в порядок территории, которые не попадут в этом году под капитальный ремонт.

В считанные минуты асфальтоукладчик закатывает главную проблему автомобилистов, живущих в десятом доме по улице Парковой. Силами управляющей компании и коммунальной службы города во дворах Октябрьского района проводится ямочный ремонт.

«Проложили мы 40 квадратов в этом дворе, плюс еще 10 квадратов, проезд около 14 дома. Работа идет. У нас запланированы и другие дворы. Скажем, Проспект 112 уже подготовлены, 60 лет СССР, 43, ОАО «Новостройки» тоже подготовлены ямы. От 10 до 20 квадратов», - говорит заместитель директора ОАО УЖХ Октябрьского района Уфы Ришат Канбеков.

Залатанные ямы - результат совместных усилий ЖЭУ районов и УЖХ города. Жилищники подготавливают ямы к работам, а дорожным службам остается только покрыть их мелкозернистым асфальтом. Таким образом, в городе стараются приводить в порядок те дворы, которые не попадают в этом году под капитальный ремонт, но все, же требуют вмешательства.

«Ямочный ремонт проводится в тех дворах, которые у нас не попадают в этом году под капитальный ремонт. Те дворы, которые пришли уже в негодность, проезжая часть не соответствует требованиям, жилищными предприятиями проводится ямочный ремонт», - рассказывает начальник отдела жилищного хозяйства МБУ УЖХ Андрей Бычков.

По такому принципу отремонтируют 160 дворовых территорий, которые отбирали по заявкам жителей. 58 участков уже подготовлены для работ, дорожники там появятся уже в ближайшее время. Остальные дворы, по мере возможности, приведут в порядок до конца лета.

12 мая