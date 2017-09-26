В Уфе официально стартовал отопительный сезон

Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил Глава столичной администрации Ирек Ялалов.

«Законом и нормативно-правовыми актами предусмотрена процедура, когда собирается собрание собственников жилья, идет обращение в управляющую компанию и жилой дом можно подключить пораньше. Постановление Главы администрации касается организаций, которые финансируются из бюджета. По жилью вопрос досрочного подключения вообще не стоит в принципе. Но для этого надо самоорганизоваться», - рассказывает Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

«Перед началом учебного года все пищеблоки общеобразовательных учреждений проходят проверку Управления Роспотребнадзора. Заключаются договора с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по РБ. В соответствии с требованиями санитарных норм и правил проводятся медицинские осмотры сотрудников, сдаются санминимумы», - говорит начальник Управления торговли и координации услуг администрации ГО Уфы Ольга Завьялова.

26 сентября

В первую очередь отопление поступит в детские сады, школы, лечебные учреждения. На сегодня 95 % из них уже получают тепло. С 26 сентября тепло начнет приходить и в жилые дома. При этом минимальной температуры на улице, а именно плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд, для включения отопления, в Уфе ещё не было. Раньше времени тепло дадут для более комфортного перехода потребителей к отопительному сезону. В администрации города предупреждают: мгновенно здания не прогреются. С момента пуска до нагревания батарей может пройти несколько дней. Вместе с тем, Ирек Ялалов напомнил уфимцам, что ждать официального старта отопительного сезона не обязательно. Жители могут сами назначить дату пуска тепла в свои дома.Среди тем, обсуждаемых на утренней оперативке, стало и школьное питание. В этом учебном году в Уфе насчитывается 113 тысяч учеников, из них обедает в школе подавляющее большинство – 95 %. Со стороны контролирующих органов ведется жесткий мониторинг работы операторов школьного питания.По завершении доклада Ирек Ялалов подчеркнул, что за последние годы в Уфе сделан серьёзный шаг в отношении качества приготовления пищи для детей. Вместе с тем, у современных школьников высокие требования к организации питания. Как результат, в Уфе стали появляться уютные школьные столовые, больше похожие на детские кафе. И эту работу, отметил Ирек Ялалов, надо продолжать. Кроме того, необходим постоянный мониторинг еды, которую подают в школах.