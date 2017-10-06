В Уфе определили лучшего оператора котельной

Состязание прошло в рамках республиканского конкурса "Лучший по профессии" среди работников ЖКХ.За показателями приборов - тепло в жилых домах, школах и детсадах столицы. И хоть современные котельные оборудованы автоматизированными системами управления, к операторам предъявляются высокие требования: нужно следить за датчиками уровня воды, температуры пара и, в случае нештатной ситуации, принять верное решение.
«Сами подумайте, вдруг в доме 30 градусов мороза, нет ни воды, ни отопления. Человек просто замерзнуть может. Цена ошибки, конечно, высока. Тут, сами понимаете, работа с газом. Если взрыв, можно и погибнуть даже, оборудование может разлететься, если неправильное какое-то действие будет», - говорит участник конкурса Елена Вежнина.
«Показать, что работают специалисты высокого класса. Может быть, они работают не так заметно, как представители других профессий, но благодаря им мы сегодня с теплом, с водой, со светом в наших домах, дворы убраны», - рассказывает зам. министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Альфред Зиннатуллин.