В Уфе определился победитель тендера на отлов бездомных собак

Контракт выиграло муниципальное предприятие «Специализированное автохозяйство по уборке города». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.



На отлов, стерилизацию и усыпление безнадзорных животных муниципальное предприятие планирует затратить чуть больше 12 миллионов рублей. По сравнению с начальной стоимостью контракта это меньше на 11 с половиной процентов. В соответствии с условиями тендера, победителю торгов предстоит отловить до конца этого года свыше 8000 бездомных собак и почти 3000 кошек. Причем, с улиц будут забирать не только бездомных животных, но и тех, у кого имеется ошейник или учетный знак. Они будут содержаться отдельно. Об их поимке подрядчика обязуются уведомить через СМИ. Также в стоимость контракта, входит содержание животных: проведение медосмотра и вакцинации. Агрессивных и больных опасными заболеваниями для человека собак и кошек будут усыплять. Остальных вернут хозяевам или стерилизуют и отпустят в место обитания.







Гульнара Ситдикова

15 мая