В Уфе определят лучших юных инспекторов движения

Сегодня в детском лагере «Черёмушки» состоялось открытие республиканского конкурса «Безопасное колесо – 2017». На слёт приехали 63 команды-победителя районных этапов.

Эти ребята могут похвастаться безупречным знанием правил движения. Они понимают значение дорожных знаков и могут оказать первую помощь. На слёт в лагерь «Черёмушки» приехали отряды юных инспекторов со всей республики.

«Юный инспектор должен знать все правила дорожного движения, уметь ездить на велосипеде, давать пример остальным детям. Когда я вижу, что перебегают на красный свет, я подхожу и говорю, чтобы больше так не делали, потому что это опасно», - рассказывает ученик 5 класса СОШ № 1 с. Аскарово (Абзелиловский район РБ) Арслан Гиззатов.

«Думаю, что у нас есть шансы на победу. Мы учили правила дорожного движения, готовились, учили знаки», - говорит ученица 3 класса Башкирской гимназии-интерната города Белебея Виктория Зубова.

Участников поприветствовали министр образования республики Гульназ Шафикова и министр МВД Башкортостана Роман Деев.

«Сегодняшний конкурс призван поддержать безопасное движение на дорогах, пропагандировать соблюдение ПДД, обеспечить защищенность всех нас на автомобильных дорогах», - сказал в приветственном слове министр МВД РБ Роман Деев.

«Здесь формируется ваше правильное отношение к тому, как себя вести на дорогах. Вы потом это несете в школы. Хочу вам пожелать достойной борьбы, обмена опытом, удачи, пусть победит сильнейший», - напутствовала участников министр образования РБ Гульназ Шафикова.

Республиканский конкурс «Безопасное колесо» проводится в этом году в 44 раз. Главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов, который когда-то и сам принимал участие в 7 слете ЮИД отметил, что благодаря подобным конкурсам снижается количество ДТП, произошедших по вине детей.

«В прошлом году мы закончили с цифрой 13 погибших детей. Это было большое снижение. Но в этом году буквально в течение января-февраля погибло 7 детей. Это большой рост. Но нас радует то, что, по крайней мере, дети не погибают на дорогах, они все были в качестве пассажиров, значит, виноваты взрослые, которые не обеспечили безопасность движения», - заключил Начальник УГИБДД МВД по РБ. Динар Гильмутдинов.

На конкурсе ребят ждут разные испытания: от умения фигурно управлять двухколесным транспортом до экзамена по вождению в автогородке. Испытания будут проходить два дня. Команда-победитель представит республику на всероссийском слете юных инспекторов в Ульяновске.

22 мая