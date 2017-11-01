В Уфе опрокинулась грузовая «ГАЗель»

«Помидоры не успели доехать до своего покупателя», - с таким заголовком на ватсап народный корреспондент прислал видео.

На кадрах видно как грузовая «ГАЗель» с овощами перевернулась на проезжей части. Дорожное происшествие произошло сегодня утром в микрорайоне Черниковка. По предварительной информации, никто, кроме томатов не пострадал.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики совершено 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек получили травмы и один погиб, сообщает в своём микроблоге Динар Гильмутдинов.

Так, например, в Уфе, в девятом часу вечера напротив дома №115 по улице Интернациональной, под колесами автомашины «Газель» оказался 67-летний пенсионер. По предварительным данным, наезд совершён на пешеходном переходе. В результате ДТП пожилой уфимец от полученных травм скончался на месте происшествия.







Анастасия Платонова

2 ноября