В Уфе открылась новая зона отдыха

Застройщик благоустроил территорию сквера "Четыре сезона". Жители центральной части города оценили уют этого места.

Почти семь гектаров лесного массива на улице Блюхера в Уфе превратилось в парк "Четыре сезона". Застройщик за счет собственных средств очистил эту территорию, устроил здесь освещенные пешеходные и велосипедные дорожки, установил скамейки и урны, организовал спортивные и детские площадки.





«Мы видели здесь такой парк, точнее лесопарковую зону. В заброшенном виде, много мусора, асоциальные элементы и пришла идея - почему не сделать центр притяжения. Не только для жителей нашего комплекса, но и для жителей соседних домов», - рассказывает представитель застройщика Ринат Салихов.



Руководство башкирской столицы поддерживает инвесторов, которые принимают активное участие в социально-значимых проектах. Парк «Четыре сезона» - пример такого подхода.





«Это первый сквер за последние 20 лет в истории Уфы, который построен полностью не на бюджетные деньги, а на деньги промышленного предприятия строительной компании, которая осуществляет застройку этого великолепного комплекса «4 сезона. Таким образом, мы первые в России реализуем концепцию не парки в городе, а «Город в парке». Это сложно и требует больших финансовых усилий, но благодаря таким партнерам, мы надеемся, что все эти вопросы решатся», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



За последние пять лет в Уфе было благоустроено более 40 зон отдыха. В их числе - парки имени Мажита Гафури, Ивана Якутова, а также сквер имени 50-летия Победы возле Башкирского аграрного университета.



Первые посетители парка уже оценили качество и удобство новой зоны отдыха. Одни уфимцы занимаются здесь спортом, другие - просто гуляют на свежем воздухе.



В концепции парка продумано все до мелочей. В целях безопасности и комфортного проживания местных жителей, застройщик предусмотрел мост. По конструкции длиной в 60 метров люди беспрепятственно могут попасть из жилого комплекса прямо в парк.



Сооружение выполнено так, чтобы по нему могли передвигаться как горожане с маленькими детьми, так и люди с ограниченными возможностями здоровья. Эксперты в области градостроительства полагают, что такой подход при проектировании и возведении жилых комплексов и формирует комфортную городскую среду.





23 октября