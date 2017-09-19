В Башкортостане станет больше грамотных, вежливых и ответственных водителей. Сегодня в Уфе открылась первая в республике юношеская автошкола. Изучать правила дорожного движения ребята будут там с первого класса.

Занятия будут проходить как по теоретической части, так и практической. Детей принимают в автошколу с семи лет, но за руль посадят лишь с 12. Главный из навыков, которые будут прививать подрастающим водителям - это уверенность на дороге, ведь, как известно, даже взрослому порой недостаточно обучения в автошколе.





«Сегодня первую школу открываем, я думаю в течении этого года у нас появится в каждом районе Уфы такая школа и потом будем воплощать в республике данную программу, чтобы в больших городах в первую очередь появились такие школы и чтобы дети изучали ПДД и готовились быть водителями с детства, со школы», - говорит главный Госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.

19 сентября