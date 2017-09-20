В Уфе открылась "Школа грамотного потребителя"

В Уфе в рамках проекта "Школа грамотного потребителя" собственников жилья научили контролировать общедомовые приборы учета.



Активные жители интересуются работой узла учета тепловой энергии. Откуда поступает ресурс, как рассчитывается его стоимость и объем потребления. Ответ держат представители БашРТС, управляющих компаний и депутаты Госсобрания. Это проект "Школа грамотного потребителя", где простым языком объясняют сложные термины и расчеты жилищно-коммунальной сферы.



Как считываются показатели, куда они передаются и откуда берется сумма за ОДН. Участникам проекта показывают алгоритм действий на примере двух домов в Орджоникидзевском районе.



Зачастую жильцы дома не знают и не понимают принцип работы узла учета тепловой энергии. Поэтому с удовольствием принимают участие в подобных акциях.



Дома для работы комиссии выбираются произвольно. Все зависит от активности жителей. "Школа грамотного потребителя" открыта для тех, кто готов и хочет учиться.

20 сентября