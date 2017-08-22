В Уфе открылась выставка роботов со всего мира

Роботы могут разговаривать, ходить, петь, обниматься и даже делать селфи. Кроме того на выставке работает и специальный театр, где роботы-актеры устраивают представления.

Несмотря на грозный вид, у этого робота по имени Алеша "восстать против человечества" в задачах не стоит. А вот обнять и даже поцеловать посетителей выставки запросто. Дружба робота и человека. Что когда-то казалось далекой фантастикой, сегодня, пусть и не совсем привычная, но уже реальность.



Робот Кики очень общительная. Готова поддержать любые темы разговора. Чудо инженерной мысли. Искусственный разум становится все функциональнее.





«Мы постарались сделать технологии максимально простыми и понятными, чтобы каждый ребенок, каждый взрослый мог наглядно увидеть это и попробовать повзаимодействовать, поиграть, потрогать, поуправлять, чтобы у детей загорелась так искорка и они смогли приблизиться к робототехнике», - комментирует организатор выставки роботов Андрей Наташкин

А это знаменитый японский робот Айбо. Робопес полностью автономный, может учиться и развиваться. "Машина" напичкана всевозможными датчиками, от температуры до вибрации.





«Она выполняет около 175 команд, она может танцевать, играть с мячом, как она сейчас думает», - говорит Эвелина Назарова.

Здесь все не так как на Земле. Здесь планета, неподвластная человеку. Это единственная передвижная выставка в стране, где можно встретить самых известных роботов. В том числе легендарный - Р2Д2. Всего на выставке "Робополис" можно увидеть 53 робота со всего мира. А так же понаблюдать как танцуют молнии на шоу Теслы. Выставка продлится в ТЦ Ультра до 24 сентября.

21 августа