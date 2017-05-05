В Уфе открыли капсулу времени

Историческое событие произошло в деревне Князево Калининского района Уфы. Из постамента памятника воинам, которые пали в годы Великой Отечественной войны, извлекли капсулу времени, заложенную 50 лет назад.

«В капсуле времени было послание от комсомольцев колхоза Октябрь, это 339 дворов включая Князево и близлежащие деревни. Они его отправили потомкам в конце 60-ых годов, когда была возведена стела павшим на фронтах ВОВ. В этом письме содержится послание о том, что необходимо чтить идеалы великой революции. И не забывать о Великой победе, в которой участвовали многие из тех, кто работал в этом колхозе. Также в наших планах, в этом году заложить на этом месте новую капсулу, которую мы планируем вскрыть к 100-летию победы в ВОВ», - говорит начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района Уфы Анна Ефименко.

5 мая

Послание от юных комсомольцев для потомков торжественно зачитали школьники. На митинг в честь Дня Победы собрались представители всех поколений. Учащиеся и кадеты с почтением держали в руках таблички с именами ветеранов для шествия в "Бессмертном полке", старшее поколение со слезами на глазах вспоминали трагические и грозные сороковые. Капсула с письмом будет передана в местный музей. В завершении митинга школьники запустили в небо воздушные шары и голубей как символ мира. Также памятные мероприятия прошли в Федоровке. У мемориала воинам школьники читали стихи, возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания.