В Уфе открыли памятник известной певице Василе Фаттаховой

Двухметровую стелу установили на могиле народной артистки Башкортостана и Татарстана. Мемориал изготовлен из чёрного гранита, а цветник выполнен в виде буквы "В" - первой в имени артистки.

«Ее слова, ее песни это как мунаджат - наши бабушки и дедушки говорили, про дружбу, про любовь, про религию, про искренность. Вот такие слова во время чаепития они читали. Точно также и она, слова ее песен для нас тоже имеет смысл, призывает людей к благости, искренности, дружбе, любви», - говорит имам мечети «Гуфран» Уфы Усман-хазрат Хамматов.

«Я вот анализирую, Васили с нами нет, а песни ее живут, песни все еще просят, по многочисленным просьбам они звучат в эфире, на радио, на телевидении - это удивительный факт, показатель», - комментирует Заслуженный артист Республики Башкортостан Айдар Галимов.

«Она пела принципиально всегда живьем, потому что она говорила, что петь живьем - это значит показать, чтобы люди прочувствовали эту песню», - заявил Мунир Рахмаев.

26 сентября

На Южном кладбище в этот день многолюдно. Люди с цветами идут нескончаемым потоком с самого утра. Это друзья, родственники и поклонники творчества известной певицы Васили Фаттаховой.Такой молодой, красивой, улыбающейся и запомнят народную артистку Башкортостана и Татарстана Василю Фаттахову. Память, которая отпечатана в камне. Люди не сдерживают слез и эмоций. Известную певицу вспоминают только добрым словом.В этот день по Южному кладбищу разносятся суры из Корана. Имам в молитве просит у Всевышнего прощения грехов усопшей и возвышения ее благодеяний. Это обязательный ритуал. По словам имама мечети Гуфран Усмана Хамматова между мусульманской молитвой и песнями Васили Фаттаховой есть много общего.В церемонии приняли участие и те, с кем когда-то выступала Василя Фаттахова. В их числе - певец Айдар Галимов, в чьем коллективе начинался творческий путь народной артистки.Посетили могилу певицы не только уфимцы. Многие поклонники приехали в Уфу из других городов республики и даже соседних регионов.На могиле Васили Фаттаховой в этот день посадили тюльпаны и крокусы. Ёе любимые цветы.Василя Фаттахова ушла из жизни год и 9 месяцев назад. Но боль утраты до сих пор не утихает в сердцах многих ее родственников.