В Уфе открыли памятник известной певице Василе Фаттаховой

Двухметровую стелу установили на могиле народной артистки Башкортостана и Татарстана. Мемориал изготовлен из чёрного гранита, а цветник выполнен в виде буквы "В" - первой в имени артистки.На Южном кладбище в этот день многолюдно. Люди с цветами идут нескончаемым потоком с самого утра. Это друзья, родственники и поклонники творчества известной певицы Васили Фаттаховой.
«Ее слова, ее песни это как мунаджат - наши бабушки и дедушки говорили, про дружбу, про любовь, про религию, про искренность. Вот такие слова во время чаепития они читали. Точно также и она, слова ее песен для нас тоже имеет смысл, призывает людей к благости, искренности, дружбе, любви», - говорит имам мечети «Гуфран» Уфы Усман-хазрат Хамматов.
«Я вот анализирую, Васили с нами нет, а песни ее живут, песни все еще просят, по многочисленным просьбам они звучат в эфире, на радио, на телевидении - это удивительный факт, показатель», - комментирует Заслуженный артист Республики Башкортостан Айдар Галимов.
«Она пела принципиально всегда живьем, потому что она говорила, что петь живьем - это значит показать, чтобы люди прочувствовали эту песню», - заявил Мунир Рахмаев.