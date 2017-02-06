В Уфе открылось одно из первых в России отделений паллиативной медицинской помощи

За последние три года в Башкортостане создано почти 1 тысяча 200 коек для оказания паллиативной медицинской помощи. В этом направлении республика - один из передовых регионов страны. Новшества в этой направлении обсудили в Уфе на конференции специалистов.



Республиканский клинический онкологический диспансер одним из первых в России открыл отделение паллиативной медицинской помощи, на базе которого в итоге создан территориальный центр, где оказывают помощь для дальнейшего развития этого направления. Опыт башкирских медиков в части предоставления медпомощи для пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни и тяжело протекающими заболеваниями - ориентир для многих российских коллег, заявил посетивший Уфу председатель Правления Российской Ассоциации паллиативной медицины Георгий Новиков.





«Башкортостан - пионер в развитии паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации. Потому что первое отделение палаты сначала было открыто, кабинет противоболевой терапии, потом организационно-паллиативные центры медицинской помощи в Республиканском онкологическом диспансере в 94 году. 22 года назад было открыто отделение паллиативной помощи», - говорит председатель Правления Российской Ассоциации паллиативной медицины Георгий Новиков.



Еще одно медучреждение, где развернута паллиативная медицины, - Республиканский госпиталь ветеранов войн. Здесь находятся 70 коек. Всего же в Башкортостане их почти 1 тысяча 200.





«Республике есть чем гордиться, потому что за последние 2 года сделали большой рывок в достаточно новом направлении паллиативной помощи. Развернуто сегодня в республике за 3 года мы развернули 1180 коек по всей республике Башкортостан, во всех городах, во всех районных больницах. И есть детские койки, выездные бригады, амбулаторные центры», - говорит главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава РБ Ирина Бакулина.

Паллиативная медицина развивается в России с 2011 года. Тогда парламентарии внесли правки в закон "Об охране здоровья". Программа госгарантий на бесплатную медицину предусматривает создание системы из расчета 100 коек на 1 миллион населения. Однако, этот показатель в России пока не достигнут.







6 февраля