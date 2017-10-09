В Уфе открылось первое модернизированное почтовое отделение

К Всемирному дню почты в Уфе открылось первое модернизированное отделение, которое, несомненно, привлечет к себе внимание немалого числа граждан. Почта России идет в ногу со временем и радует клиентов.



Маломобильные горожане, как и обычные уфимцы теперь привыкают к новому формату почты. Пока это единственное отделение в Уфе и в целом по республике. Проект этот федеральный, абсолютно с новым подходом к привычным вещам. В первую очередь он нацелен на самостоятельное обслуживание клиентов.





«В частности вот у нас стенд, где есть все бланки и есть отдельные окна по выдаче и приему посылок, а также почтамат, причем он находится в круглосуточной зоне и клиент может забрать свою посылку в любое удобное для него время», - говорит главный специалист по корпоративным коммуникациям Борис Слуцкий.

Новшества можно оценить в отделении по улице Революционной. В ближайшее время обновления коснутся и других почтовых точек города. А так как в последние годы жители республики заказывают через интернет еще и много вещей, то бывают случаи, когда одежда не подходит по размеру или не устраивает по качеству. Для экономии времени клиентов, в почтовом ведомстве предложили примерять одежду, практически не отходя от кассы. Таким образом, клиент может сразу же вернуть посылку адресанту.



Анжела Сагитова одна из первых в списке поклонников почтовых новшеств. Тех, кто оценит улучшения в ближайшее время будет еще легион. Прозрачность - вот на что делается акцент в работе почты сегодня.



До конца года подобных отделений появится уже пять, а в перспективе двух лет до 20.







10 октября