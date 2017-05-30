В Уфе открылся форум «Здравница»

Оздоравливать нацию и развивать внутренний туризм. Такие задачи поставили сегодня на всероссийском форуме «Здравница», который открылся в Уфе. В съезде участвуют представители санаторно-курортной отрасли азиатских и европейских стран.

Оздоровительный отдых в санаторно-курортных комплексах — услуга популярная. Возможность совместить медицину и туризм пользуется спросом. Благодаря лечебным ресурсам Башкортостан по этому показателю лидирует в Приволжском федеральном округе.

«Сегодня республика – в числе самых привлекательных для туристов российских регионов. В Национальном туристическом рейтинге в прошлом году Башкортостан поднялся с 20 на 12- место. 12 – это уже дюжина первых, это уже хорошо. Но мы всё равно считаем, что нам надо быть в числе абсолютных лидеров»,- сказал глава РБ Рустэм Хамитов.

На всероссийском форуме «Здравница», который стартовал в Уфе рассказали о том, по каким принципам будет развиваться курортология в России. Основное внимание — здоровому образу жизни населения и внутреннему туризму, которые намерены популяризировать через лечебный отдых в санаториях.

«Должны быть не только люди пожилого возраста, должна быть молодежь, с которой формируется трудовой потенциал нашей страны, у нас не хватает этого населения», - говорит президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов.

В составе оздоровительного комплекса Башкортостана 31 санаторий и профилакторий, 170 рекреационных учреждений. Ежегодно они могут принимать до 250 тысяч человек.

В составе оздоровительного комплекса Башкортостана 31 санаторий и профилакторий, 170 рекреационных учреждений. Ежегодно они могут принимать до 250 тысяч человек.

«Санаторно-курортный комплекс совершенно уникальное явление. Он предоставляет такой продукт, который в мире отсутствует. Это не спа-услуги, это и лечение, и оздоровление, и профилактика, и отдых. Для нас это очень важно, потому что поставлена задача развития туристской отрасли РФ. Сейчас она составляет 3,4% ВВП, президент нашей страны говорил о том, что в среднем в мире туризм составляет порядка 10%», - заключил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Чтобы убедиться в возможностях курортного комплекса республики не только в теории, но и на практике, участники всероссийского форума «Здравница» посетят санатории, профилактории региона и познакомятся с туристическими программами, которые привлекают туристов со всего мира.

30 мая